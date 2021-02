Cicolani non molla e apre nuova palestra a Pile

“Fermi tutti! Antonio Cicolani chiude!”. Questo è quello che qualcuno avrà pensato vedendo i cartelli con scritto ‘vendesi’ davanti la palestra Olympus di via della Croce Rossa.

Antonio Cicolani non se ne va: il guru in città per gli amanti del body building si sposta e lo fa in grande: da via della Croce Rossa andrà a via Rocco Carabba 22, dove avrà a disposizione 2500 mq di spazi per la palestra.

Si tratta di un enorme capannone che fino a un anno fa circa ospitava un ristorante cinese all you can eat.

Le voci che circolavano intorno a un’ipotetica chiusura sono quindi infondate e i tanti appassionati possono tirare un sospiro di sollievo.

In città Antonio Cicolani è da sempre un punto di riferimento per chi ama lo sport, il body building in particolare: classe 1964, fisico asciutto e chioma bionda e fluente, (pare che non tocchi un dolce dal 1989), non lo ha abbattuto nemmeno il Covid, anzi, punta a fare ancora di più.

Come tutti i fissati del genere, ha anche lui un suo mentore, un personaggio a cui si ispira, ed è Arnold Schwarzenegger, i cui poster e le gigantografie torneranno anche nella nuova palestra.

Ebbe anche la fortuna di incontrarlo, quando era ragazzo, sul set del film “Yado”, nel 1985, del regista americano Richard Fleischer e prodotto da Dino De Laurentis, girato principalmente sul Gran Sasso a Campo Imperatore.

Campione regionale di body building nel 1989 e nazionale nel 2005 e 2006, Cicolani vive per la sua palestra. È stato il primo a portare a L’Aquila i macchinari “Hammer Strenght”, il top di gamma del settore, l’unico, a oggi, ad avere una palestra quasi self service, aperta h24.

Durante la seconda ondata di Covid 19, ha contratto anche il virus, in forma lieve, ma lo ha costretto comunque a un. lungo e forzato isolamento. Durante questo periodo di “clausura” lontano dai suoi attrezzi e macchinari, la decisione di spostarsi.

“Le lunghe chiusure per noi dello sport, che hanno fiaccato tutto il settore, mi hanno consentito di potermi fermare un attimo e rifletere: a questo punto, ho deciso di dare una svolta: cambio tutto e andiamo avanti! Sarà una grande palestra, come quelle americane che si vedono nei film, qualcosa di bellissimo dove tornare finalmente ad allenarsi in sicurezza quando tutto sarà finito”, ha detto Antonio al Capoluogo.

Anche la nuova palestra sarà sempre aperta, come da manuale: tutto il giorno, tutti i giorni, anche a Natale, a Pasqua, il primo dell’anno.