San Demetrio solidale: donati banchi per allestire una scuola in Senegal

Banchi e sedie da San Demetrio Nè Vestini al Senegal, per consentire a ragazzi meno fortunati di poter frequentare le lezioni in una scuola.

Giovedì 11 febbraio sono partiti da Giulianova per il Senegal 100 banchi e sedie donati dal Comune e dall’Istituto Comprensivo “Cesira Fiori” San Demetrio-Rocca di Mezzo.

Il Comune e l’Istituto, guidato dal dirigente scolastico Antonio Lattanzi, hanno risposto all’appello della Associazione “Il Colibrì” di Giulianova che chiedeva banchi e sedie per allestire una scuola in Senegal.

Il materiale è partito dentro un container insieme a materiale medico, biciclette, materassi, giochi e un’ambulanza.

Il container arriverà in Senegal il 7 marzo e i rappresentanti dell’associazione saranno in loco per sbrigare le pratiche burocratiche e consegnare tutto il materiale alle autorità senegalesi.