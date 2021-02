L’Aquila – Martedì cielo prevalentemente sereno, ancora freddo al mattino con le temperature minime in calo ma le massime in deciso aumento.

Archiviata la breve ma intensa fase di stampo invernale, le condizioni meteorologiche tenderanno gradualmente a migliorare. Un aumento di pressione, legato all’elevazione di un campo anticiclonico sul bacino centrale del Mediterraneo, garantirà il ritorno della stabilità atmosferica e un aumento delle temperature durante le ore diurne. Tuttavia continuerà a far freddo al primo mattino nelle valli grazie alle inversioni termiche notturne.

La giornata di martedì trascorrerà con cielo sereno o al più poco nuvoloso per il transito di qualche innocua velatura. Si formerà qualche banco di nebbia al primo mattino in bassa conca. Qualche nube in più sarà possibile sulle zone a confine con il Lazio, senza precipitazioni associate.

Temperature minime in calo (-10/-6°C), massime in deciso aumento (+4/+7°C). Venti deboli, al più moderati, nord-occidentali.

