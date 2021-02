L’Aquila – Lunedì cielo sereno, al più poco nuvoloso, minime in ulteriore calo.

La giornata di lunedì si aprirà con residua nuvolosità e residui rovesci nevosi isolati sul Gran Sasso e, localmente, anche sulle zone orientali dell’aquilano. Sul resto del territorio e nella restante parte del giorno il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso. In serata qualche velatura o nuvolosità alta transiterà da nord ma non apporterà precipitazioni.

Temperature minime in ulteriore calo (-10/-6°C), massime in rialzo (+2/+4°C). Venti in indebolimento dai quadranti settentrionali.

(Francesco De Angelis)

(MeteoAquilano)