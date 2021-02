Focolaio Covid a San Pelino, screening immediato per i residenti

Covid 19 Avezzano, preoccupa la situazione casi a San Pelino: predisposto screening immediato per scongiurare eventuali rischi di contagio.

In queste ore è stata comunicata all’amministrazione la presenza di un piccolo focolaio di contagi da Sars-Cov2 nella frazione di San Pelino. Per questo motivo, il Comune di Avezzano ha deciso di avviare subito uno screening sulla popolazione della frazione per evitare il diffondersi del virus.

I test gratuiti saranno effettuati domani pomeriggio, martedì 16 febbraio, dalle 14 alle 18, presso il Teatro di San Pelino. L’amministrazione comunale invita tutti i residenti a partecipare per bloccare immediatamente l’ulteriore propagazione del contagio. Come nelle precedenti attività di monitoraggio, si ricorda ai concittadini di recarsi al luogo di prelievo muniti di documenti d’identità, tessera sanitaria e il modulo per il consenso informato (scaricabile anche dal sito del comune).