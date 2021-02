Celano, obiettivo mobilità sostenibile: attivate due infrastrutture di ricarica veicoli elettrici

Celano, un altro passo verso la mobilità sostenibile. Attivate, a partire da oggi, due infrastrutture di ricarica Enel per veicoli elettrici.

Lo ha annunciato il primo cittadino di Celano, Settimio Santilli. La cittadina marsicana protagonista dello sviluppo della mobilità sostenibile, tra i primi comuni dell’intera Marsica.

“Questa mattina dalle ore 11 saranno attivate le due infrastrutture di ricarica elettrica che si trovano in Piazza Aia e in Via della Torre, per un totale di 4 punti di ricarica (due per ogni infrastruttura) dislocati in punti strategici del Comune. Qui i proprietari di veicoli elettrici potranno usufruire di posti auto dedicati in prossimità di ogni infrastruttura ed effettuare una ricarica in modo rapido e agevole con la propria card, oppure con la APP dedicata di Enel X “JuicePass”. Un innovativo servizio che offre un’interfaccia unica per ricaricare l’auto in ambiente domestico o lavorativo, nonché su una rete di migliaia di punti di ricarica pubblici in 18 paesi europei, grazie all’accordo di interoperabilità siglato con gli operatori IONITY e SMATRICS”.

L’installazione delle infrastrutture di ricarica rientra nel piano nazionale per la mobilità elettrica che vede Enel X impegnata in tutte le regioni italiane per la realizzazione di stazioni di ricarica a 22kW, a 50kW e a 350kW. “Si tratta di un piano dinamico, flessibile, aperto a tutti coloro (enti pubblici e/o privati) che intendono collaborare per la crescita della mobilità elettrica in Italia. Si ringrazia della proficua collaborazione – conclude il sindaco Santilli – il referente degli Affari Istituzionali Abruzzo-Marche di Enel X, Pasquale Angelini e personalmente l’amico Marco Natale, che con molta passione e lungimiranza sulla mobilità sostenibile, mi propose questa lodevole iniziativa”.