Castel del Monte, cartolina dall’Abruzzo: neve fra i vicoli e odore di camini accesi

I vicoli stretti ricoperti di neve, l’odore dei camini accesi e di cucina riportano indietro nel tempo a quando la semplicità faceva da padrona.

Castel del Monte con le sue poche anime si risveglia così, senza pretese e senza fretta, grazie alla neve che ha reso ancor più gentili i borghi del nostro appennino.

Le foto che vi mostriamo, pubblicate dall’utente Elena FdB sulla pagina Facebook dedicata al paese, hanno fatto il giro del web nel passato fine settimana, quando la provincia aquilana si apprestava a cambiare colore.

E allora non ci resta che sognare affidandoci ai social e far viaggiare l’immaginazione in attesa di tempi migliori quando la pandemia sarà un lontano ricordo.

Il borgo di pietra, in cui la ricostruzione avanza, appare ancora più forte e predominante grazie ai massicci del Gran Sasso vestiti di bianco che lo abbracciano.

Tra qualche giorno, quando il manto nevoso sarà assestato e arriverà il sole si potranno programmare di nuovo escursioni e ciaspolate partendo proprio dal borgo e dalla sua periferia che gode di una posizione privilegiata.

Ce n’è per tutti i gusti: dai sentieri dolci e lenti sulle valli ripercorrendo i passi dei pastori e delle greggi, al “viaggio” suggestivo e affascinate verso il canyon dello Scoppaturo e fino a mete più importanti come quella che conduce a Monte Bolza, dalla cui cima si può godere di una vista spettacolare a 360 gradi su tutto l’altopiano di Campo Imperatore .