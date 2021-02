Tanti auguri a Valentina Panzanaro

Lei non poteva chiamarsi che Valentina e compiere gli anni nel giorno dedicato agli innamorati!

Tanti auguri di buon compleanno alla docente di lingua spagnola e musicologa aquilana, Valentina Panzanaro, nata proprio nel giorno più “azzeccato”, essendo innamorata del suo lavoro, della sua famiglia, della vita in generale con una particolare passione per la montagna!

Tripletta quindi per Valentina che oggi festeggia il compleanno, l’onomastico e la Festa degli Innamorati insieme al suo consorte Gianluca (Gianpupo per gli amici).

Attenta, precisa, appassionata, non è solo la temutissima docente di spagnolo al liceo “Cotugno” e all’istinto alberghiero “Colecchi”, ma anche appassionata musicologa barocca.

Oggi, i suoi amici si aspettano dei festeggiamenti in musica, in streaming, a causa della pandemia, magari con un bell’acuto in sottofondo, o una melodia suonata con il liuto o con la ghironda.

“Non essere preoccupata per le rughe mentre passano gli anni. Ho l’antidoto per le rughe, si chiama “incolla sempre un sorriso sul tuo viso e ricordati che l’età non è importante a meno che tu non sia un formaggio. Non stai invecchiando. Stai solo facendo un corso di perfezionamento della gioventù. Auguri!”

Tanti auguri a Valentina, (non chiediamo l’età a una signora onde evitare severe ripercussioni), anche dalla redazione del Capoluogo.