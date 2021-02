Tanti auguri a Jones Bargoni

Tanti auguri allo chef aquilano Jones Bargoni.

Jones Bargoni è il titolare del ristorante L’Opera in centro storico a L’Aquila, sempre tra i fornelli anche oggi ha festeggiato passando la giornata in cucina.

Un compleanno affrontato con la sua solita grinta, ma reso difficile dalla notizia che da domani, con il passaggio alla zona arancione, il suo locale dovrà chiudere ancora una volta come tutti gli altri.

“È un momento delicato e difficile per tutto il settore della ristorazione: speriamo davvero che questo periodo possa passare al più presto. Sono stati mesi drammatici, ma tu, come tutti gli altri colleghi aquilani, hai le carte per uscirne vincente! Tanti auguri caro Jones!”.

Auguri a Jones, anche dalla redazione del Capoluogo.