Neve in Abruzzo, disagi alla viabilità: interventi della Polizia stradale

Nella notte appena trascorsa e durante la mattinata di oggi a seguito dell’intensificazione della precipitazione nevosa in alcune tratte della rete stradale abruzzese, il Centro Operativo Polizia Stradale di L’Aquila ha coordinato particolari e delicati interventi da parte delle 14 pattuglie Polstrada impiegate.

Sulla A25, interessata da nevicate in più punti tra Magliano dei Marsi e Villanova, poco dopo le ore 7.00 un mezzo pesante si è intraversato nei pressi del casello di Cocullo, sulla carreggiata in direzione di Roma, ma il pronto intervento di una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Pratola Peligna e dei mezzi speciali della società concessionaria ha consentito di ripristinare in breve il flusso veicolare, peraltro assai contenuto, senza particolari disagi.

Sulla A24, in particolare nel tratto tra Assergi e Teramo, la circolazione dei mezzi pesanti è stata agevolata nei tratti di maggiore criticità da operazioni “pilotaggio” che gli operatori della Polizia Stradale effettuano con estrema professionalità a beneficio di più mezzi pesanti accodati, dopo che sulla tratta erano già intervenuti mezzi spartineve e spargisale.

Nevicate senza particolari disagi per la circolazione anche nella Valle Roveto, sull’Altopiano delle Cinque Miglia, sull’Altopiano delle Rocche.