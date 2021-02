Crisi ristorazione L’Aquila, l’appello del sindaco Biondi: asporto è un gesto d’amore

“Rivolgo un appello a coloro che nella giornata di domani, domenica 14 febbraio, avrebbero dovuto recarsi in un ristorante: continuate a essere vicini a queste attività ricorrendo all’asporto di cibi e pietanze da consumare poi a casa. Nella giornata di San Valentino facciamo un gesto d’amore verso chi è in difficoltà”.

A lanciare l’invito è il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, dopo la chiusura dei ristoranti a pranzo, a seguito del passaggio della città dell’Aquila a zona arancione da domani, domenica 14 febbraio.

Una chiusura che dà la mazzata finale a tutto il comparto ristorazione, già fiaccato dalle lunghe chiusure consequenti alla pandemia.

I ristoratori speravamo di poter lavorare domani, dal momento che avendo già ricevuto diverse prenotazioni contavano in una boccata di ossigeno.

“I ristoratori hanno dovuto disdire moltissime prenotazioni pur essendosi attrezzati per accogliere famiglie e coppie che avrebbero voluto trascorrere una domenica all’insegna della convivialità e della compagnia. – sottolinea il primo cittadino – Pur comprendendo le motivazioni di tipo sanitario che hanno portato a questa determinazione non posso non manifestare sentimenti di grande solidarietà e vicinanza a tutti gli operatori di un comparto tra i più colpiti dalla pandemia, che garantisce lavoro e reddito a decine di famiglie, per il quale mi auguro possano giungere al più presto adeguati sostegni e indennizzi da parte del nuovo esecutivo nazionale. Come amministrazione comunale, così come nei mesi scorsi, saremo pronti a fare la nostra parte”.

“In attesa che sopraggiungano eventuali decisioni nelle prossime settimane l’asporto rimane per ora l’unico modo per fornire un supporto, concreto, a un settore che da circa un anno è alle prese con una delle crisi più gravi di sempre, costretto a fare i conti con aperture a singhiozzo, eccezion fatta per il periodo estivo, grandi preoccupazioni e incertezze per il futuro” conclude il primo cittadino.