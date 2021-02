Covid 19 in Abruzzo, 508 nuovi casi positivi

L’aggiornamento del 13 febbraio sui contagi Covid 19 in Abruzzo.

Rispetto a ieri si registrano oggi in Abruzzo 508 nuovi casi positivi (di età compresa tra 3 mesi e 95 anni). Sono complessivamente 47194 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza.

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 669410 tamponi molecolari (+4754 rispetto a ieri) e 142654 test antigenici (+5132 rispetto a ieri)

13 sono i pazienti deceduti (di cui 4 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl), 34558 i guariti (+117), 11433 gli attualmente positivi (+376 ), 548 i ricoverati in area medica (+41), 51 i ricoverati in terapia intensiva (-2), mentre 10834 in isolamento domiciliare (+337 ).

Covid 19, l’incremento odierno per provincia.

Dei nuovi casi positivi 60 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 114 in provincia di Chieti, 268 in provincia di Pescara, 55 in provincia di Teramo, 11 residenti fuori regione o con residenza in accertamento.

Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

Covid 19, i controlli sul territorio

Nella giornata di venerdi 12 efbbraio, in ossequio alle disposizioni relative al contenimento della diffusione del virus Covid 19, le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Municipali della provincia) hanno effettuato sul territorio provinciale 318 controlli personali, con 2 persone sanzionate art. 4 com.1 DL 19/2020, 123 attività o esercizi controllati, 2 titolari sanzionati e 2 chiusure provvisorie di attività o esercizi.