Caffè Borbone Promobox: 10 capsule in regalo nella confezione da 100

Un regalo per gli amanti del Caffè Borbone, 10 capsule in omaggio acquistando la “Promobox” da 100 di compatibili Nespresso.

Caffè Borbone, marchio 100 % Made in Italy e presente a L’Aquila nei punti vendita Aveja di Cavalletto d’Ocre e Viale Corrado IV n.28, ha deciso di ringraziare i suoi affezionati clienti offrendo delle cialde in più in omaggio.

La notizia in anteprima è stata data al Capoluogo da Claudio Calvisi di “99 Caffè”, torrefazione di caffè aquilana e marchio della famiglia Dolci Aveja, tramite il primo canale YouTube esclusivamente dedicato al caffè.

(Questo il link al canale YouTube “99Caffè” di Claudio Calvisi)

“Si tratta di un’offerta che Caffè Borbone farà in tutta Italia fino a esaurimento scorte sulle compatibili Nespresso – spiega Calvisi al Capoluogo – qui a L’Aquila c’è una richiesta sempre costante, fortunatamente essendo distributori ufficiali Borbone per tutta la provincia dell’Aquila, faremo scorta di queste confezioni con il gradito omaggio, così da consentire a tutti i nostri clienti di poterne usufruire”.

“Il marchio Borbone oltre ad essere sinonimo di un successo ‘made in Italy’ incredibile, ha da sempre una particolare attenzione ai propri clienti. Il caffè riveste nella vita di tutti noi qualcosa di importante: è un rito, una coccola, una forma di aggregazione sociale alla quale nessuno o quasi rinuncia”.

“Per questo, al nostro marchio 99 Caffè di proprietà di Dolci Aveja, per il quale selezioniamo e tostiamo noi la materia prima per creare quantità limitate di un prodotto d’eccellenza 100% aquilano, abbiamo affiancato un brand di spicco come Caffè Borbone in modo da fornire un’alternativa a tutti gli affezionati di questo marchio campano che sta riscuotendo un successo in Italia e non solo”.

La confezione promozionale da 100 capsule (e le 10 in omaggio) compatibili con dispositivi Lavazza e Nespresso, è disponibile per tutte le miscele Caffè Borbone: nera, rossa, oro, blu e dek.

Le cialde e le capsule monoporzionate Borbone hanno riscontrato subito un grande successo in Italia come in tutto il mondo appena immesse sul mercato tanto da aver portato nel 2016 all’apertura del primo Corner a L’Aquila, a Monticchio per la precisione.

Caffè Borbone, 22 anni di storia “Made in Italy”

Caffè Borbone è un’azienda nata nel 1996 non in un luogo a caso: a Napoli, patria fin dal ‘700 della torrefazione e degli amanti dei chicchi tostati.

Attualmente è uno dei principali torrefattori specializzati nella produzione di caffè in grani, cialde e capsule sul territorio nazionale ed internazionale.

Il gruppo attualmente è il terzo player italiano nel caffè monoporzioni in cialde e capsule ma è leader nel mercato delle capsule compatibili con Lavazza e Nespresso.

Il fatturato di chiusura del 2020 ha toccato i 200 milioni di euro, superando anche lo storico marchio campano Kimbo, con delle previsioni sui ricavi per 280 milioni nel 2022 (dai 128 milioni a budget per il 2018).

Negli ultimi anni c’è stata anche una forte penetrazione in aree di mercato poco sviluppate dal brand napoletano come il Nord Italia. Adesso, si parla anche di quotazione a Piazza Affari come possibile tappa finale per un’azienda simbolo del Made in Italy.

Il successo dei prodotti Borbone deriva principalmente al compromesso tra un gusto apprezzato da tutti ad un giusto prezzo e dal processo di lavorazione automatizzato ma supervisionato h24, dall’attenzione alle tematiche ambientale e dalla costante proiezione verso il futuro.

(Link al sito ufficiale di Caffè Borbone)