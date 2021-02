Covid 19 Abruzzo, due province in zona rossa

Abruzzo, aumentano i casi Covid, per Pescara e Chieti scatta la zona rossa da domenica 14 febbraio.

È in corso di redazione un’ordinanza con cui il presidente Marsilio disporrà le zone rosse a partire da domenica per le province di Pescara e di Chieti. L’analisi dei dati della pandemia ha confermato che la provincia dell’Aquila e per pochissimo anche quella di Teramo sono in zona arancione.

A breve la firma dell’ordinanza da parte del Presidente Marsilio.

Oggi previsto il monitoraggio consueto della Cabina di Regia che, considerando i dati, farà tornare l’Abruzzo in zona arancione, con l’eccezione, appunto, delle due province per le quali entreranno in vigore le restrizioni previste in zona rossa.