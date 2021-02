L’Aquila – Venerdì dalla serata rovesci diffusi con quota neve in calo nella nottata fino ai 200-300 metri.

La giornata di venerdì inizierà con cielo da parzialmente a irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio aquilano. La tendenza è per un’ulteriore intensificazione della nuvolosità a partire da ovest. Dalla serata ci saranno anche dei rovesci diffusi, in estensione da ovest verso est, con quota neve in calo dagli iniziali 600-700 metri fin verso i 200-300 metri della nottata.

Temperature minime e massime in deciso calo (Min: -4/-2°C, Max: +1/+4°C), ventilazione debole, al più moderata sul Gran Sasso, da nord-est/est.

(Francesco De Angelis)

