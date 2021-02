L’Aquila, l’ultimo saluto alla 26enne trovata morta in casa: i funerali

Si terranno sabato a Pizzoli i funerali della giovane ritrovata senza vita in un appartamento in zona San Francesco.

Sono previsti per sabato 13 febbraio alle ore 15 i funerali di Gloria Ioannucci, la 26enne ritrovata senza vita in un appartamento in zona San Francesco a L’Aquila. La cerimonia funebre si terrà a Pizzoli, presso la Chiesa di Santo Stefano al Monte.

La giovane era stata ritrovata priva di vita durante la giornata di ieri, 10 febbraio.