Italia’s Got talent, l’abruzzese Giustino Carchesio vola in finale con Superman

Giustino Carchesio di Ortona, “Superman” per hobby è il nuovo eroe timido che ha conquistato il Golden Buzzer di “Italia’s Got Talent”.

Giustino Carchesio, 33 anni, ex postino e cosplayer per passione, ha conquistato Frank Matano con la sua semplicità e simpatia.

Sul palco Giustino, scrollata la timidezza, si è trasformato in Superman. ll giovane abruzzese è stato protagonista della puntata in onda ieri sera su Otto, con la sua esibizione da supereroe, per la quale si è impegnato anche a costruire la scenografia.

La sua timidezza e spontaneità gli hanno fatto conquistare il cuore dei giurati e dei tanti telespettatori di “Italia’s Got Talent”. E ora Giustino Carchesio, noto agli appassionati del genere cosplayer come “Giustinik”, è volato direttamente in finale con il suo costume da Superman.

“Tu sei Superman, hai portato in scena un’anti comicità alla quale hai dato un valore in più. Dentro di te c’è quel bambino che non è mai andato via. Abbiamo tante cose in comune, se avessi partecipato a Italia’s got talent avrei fatto un’esibizione molto simile alla tua e per questo voglio farti un regalo”, ha detto Matano, prima di premiarlo con il Golden Buzzer.

Applausi e consensi per Giustino anche da parte degli altri giudici, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich.

Il suo Golden Buzzer ci ricorda quanto sia importante non dimenticarsi mai del “fanciullino” che abbiamo dentro!

Il video dell’esibizione a Italia’s Got Talent.