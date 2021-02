Gruppo Ana 9° Alpini, un giovedì grasso in maschera nel reparto di pediatria

Giovedì grasso in Pediatria per gli Alpini: il Gruppo Ana del 9 Reggimento Alpini fa visita al pronto soccorso pediatrico.

Questa mattina, gli Alpini del Gruppo Ana del 9 Reggimento della Sezione Abruzzi, si sono recati presso l’ospedale San Salvatore dell’Aquila nel reparto di pediatria.

In questo periodo anomalo, colpito dalla pandemia, dove a farne le spese sono maggiormente i più piccoli, gli Alpini, alcuni vestiti in maschera e altri in tenuta di “servizio” hanno consegnato alcuni giochi da tavola, quaderni, astucci e colori ai bambini attualmente ricoverati. Inoltre, al personale sanitario di servizio, hanno consegnato pacchi di biscotti, “ Questi abbracci sono per loro”, ringraziandoli della grande professionalità e disponibilità che dimostrano tutti i giorni.

Il prossimo appuntamento sarà il giorno 28 febbraio, giornata delle malattie rare, dove gli Alpini del gruppo si incontreranno davanti al palazzo dell’Emiciclo.