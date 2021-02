Aterno in piena, Ponte romano di Campana messo in sicurezza dai Vigili del Fuoco

Intervento straordinario al Ponte romano di Campana per i Vigili del Fuoco, a causa della piena dell’Aterno.

Portata d’acqua impressionante quella dell’Aterno nella giornata di ieri, per le abbondanti piogge abbattutesi sul territorio in questi giorni. Sotto osservazione il Ponte romano di Campana, per il livello raggiunto dall’acqua.

Foto 2 di 2



Attivata una fase di monitoraggio continuo e programmato l’intervento dei VVF, che sono intervenuti proprio questa mattina. Messa in sicurezza l’area attraverso il taglio degli alberi, per permettere un miglior deflusso dell’acqua dell’Aterno, soprattutto all’altezza del Ponte romano all’ingresso di campana di Fagnano Alto.

“Ringrazio i Vigili del Fuoco per l’intervento puntuale, che ci ha permesso di mettere in sicurezza il Ponte romano, permettendo la regolarità della circolazione stradale. Lunedì è previsto un incontro con il Prefetto e il Genio Civile, che ho richiesto anche a nome di altri colleghi, per affrontare il problema della gestione e manutenzione del fiume Aterno”. Questo il commento del sindaco di Fagnano Alto, Francesco D’Amore.