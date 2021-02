Ricerche Velino, raccolti oltre 6mila euro per l’emergenza

Non si fermano le ricerche, ma neanche la solidarietà per l’emergenza Velino. Arrivano i frutti delle donazioni fatte dai cittadini. Oltre 6mila euro già donati.

Le offerte per sostenere soccorritori e personale alle prese con l’emergenza Velino non sono tardate ad arrivare. E sono arrivate in abbondanza. Per questo il Comune di Massa D’Albe ha diramato un avviso per destinare le donazioni della popolazione (non solo di Massa, ma di tutti quei cittadini dei Comuni del circondario, soprattutto della città di Avezzano coinvolta in primo piano nella drammatica vicenda) a due IBAN differenti, uno intestato alla Pro Loco di Forme e un altro alla Protezione Civile di Tagliacozzo, distaccamento di Massa D’Albe e Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Proprio questa mattina il Nucleo Operativo Volontari della Protezione Civile di Tagliacozzo ha comunicato di aver trasferito, mediante bonifico bancario, “al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, la somma di € 6168,30″, relativa, appunto, alla raccolta fondi condivisa con il NOVPC per “emergenza Velino”.

Questa mattina abbiamo traferito, mediante bonifico bancario al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico… Pubblicato da N.O.V.P.C. Tagliacozzo ONLUS su Mercoledì 10 febbraio 2021

Ricordiamo, per chiunque volesse partecipare alle donazioni, che tutte le offerte che stanno arrivando vengono catalogate per essere poi opportunamente utilizzate. Il Comune di Massa d’Albe ha diramato il seguente avviso:

“Vista la grande solidarietà e il supporto espresso dai cittadini per l’emergenza Monte Velino del 24/01/2021, l’Amministrazione Comunale comunica che chiunque fosse interessato a contribuire, può effettuare donazioni tramite bonifico bancario ai seguenti IBAN:

Pro Loco e Associazioni di Forme:

IBAN:➡ IT37P0832740441000000002102

Intestato a: PRO LOCO DELLE FORME

Causale del versamento: “Emergenza Monte Velino”

Protezione Civile di Tagliacozzo, distaccamento di Massa D’Albe e Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, XX° Delegazione Abruzzo:

IBAN:➡ IT19S0832740810000000002234

Intestato a: Nucleo Operativo Volontari Protezione Civile

Causale del versamento: “Emergenza Monte Velino”.