Ricerche Velino, arrivano Vigili del Fuoco specializzati da Piemonte, Veneto e Friuli

Massa d’Albe: aggiornamento del 10 febbraio sullo stato delle ricerche di quattro dispersi sul Monte Velino dal posto di comando avanzato.

Come deciso nel vertice in Prefettura, le ricerche vanno avanti. Le condizioni metereologiche degli ultimi due giorni, caratterizzati da intensa pioggia e cattiva visibilità, non hanno permesso ai soccorritori di raggiungere l’area delle ricerche a quota 1800 m. del Monte Velino.

E’ comunque andata avanti la pianificazione delle azioni future che riprenderanno nella mattina di domani con il previsto miglioramento delle condizioni meteo anche con il concorso degli elicotteri.

Il dispositivo di soccorso rimane dello stesso numero con l’avvicendamento delle squadre con personale riposato.

Sono appena giunti, a disposizione del Posto di Comando Avanzato del campo base, uomini dei Vigili del fuoco specializzati nelle operazioni in ambienti ghiacciati e innevati provenienti dalle regioni di Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia, sostituendo le squadre già presenti della regione Lombardia.