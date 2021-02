Ludoteca comunale al Parco del Sole, si lavora per l’apertura a giugno

L’AQUILA, 10 FEBBRAIO 2021 – Un percorso di partecipazione, fatto di incontri aperti alla cittadinanza, per scrivere lo statuto e il regolamento della ludoteca comunale che sorgerà all’Aquila nell’ex serra del Parco del Sole come atto finale del progetto Solo posti in piedi.

Educare oltre i banchi, un’iniziativa selezionata dall’impresa sociale Con i bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che vede, tra i partner, nove associazioni culturali, il Comune e l’Università dell’Aquila e quattro istituti scolastici cittadini. I dettagli sono stati illustrati in conferenza stampa dall’assessore comunale alle Politiche sociali Francesco Cristiano Bignotti; da Cecilia Cruciani, presidente dell’associazione culturale Brucaliffo e coordinatrice del progetto; e da Lina Calandra, professoressa di Geografia al dipartimento di Scienze Umane dell’Università dell’Aquila e responsabile del coordinamento degli incontri partecipativi.

Questi ultimi – finalizzati, come detto, alla scrittura collaborativa dello statuto e del regolamento della ludoteca nonché alla programmazione dei suoi primi 12 mesi di attività – si svolgeranno nell’aula virtuale dell’Università dell’Aquila accessibile da questo link.

Sono previsti due cicli di incontri e un incontro finale.

Il primo ciclo prevede la scrittura collaborativa di una prima bozza di statuto/regolamento; il secondo, invece, sarà incentrato sulla definizione della bozza finale – da sottoporre, poi, agli uffici comunali – e la programmazione dei primi 12 mesi di attività della ludoteca. Nell’incontro finale verrà condiviso il testo definitivo dello statuto/regolamento (rivisto dagli uffici comunali per i dovuti controlli di conformità alle varie norme comunali, nazionali ed europee), che sarà poi trasmesso al consiglio comunale per l’approvazione.

Gli incontri si svolgeranno sempre di mercoledì, dalle 17.30 alle 19.00. Quelli del primo e del secondo ciclo sono organizzati per zone di domicilio, mentre l’incontro finale è previsto in plenaria.

Ecco il calendario completo.

Primo ciclo:

– 24 febbraio, zona rosa (Bagno, Preturo, Roio, Sassa, Pianola, Preturo)

– 3 marzo, zona viola (Assergi, Bazzano, Camarda, Filetto, Gignano, Monticchio, Onna, Paganica, Pescomaggiore, San Gregorio, Sant’Elia, Tempera)

– 10 marzo, zona blu (quartieri di L’Aquila città, compreso il centro storico, Aragno, Collebrincioni, La Torretta, Pile, San Giacomo)

– 17 marzo, zona verde (Arischia, Cansatessa, Coppito, Pettino, San Vittorino)

Secondo ciclo:

– 7 aprile, zona rosa (Bagno, Preturo, Roio, Sassa, Pianola, Preturo)

– 14 aprile, zona viola (Assergi, Bazzano, Camarda, Filetto, Gignano, Monticchio, Onna, Paganica, Pescomaggiore, San Gregorio, Sant’Elia, Tempera)

– 21 aprile, zona blu (quartieri di L’Aquila città, compreso il centro storico, Aragno, Collebrincioni, La Torretta, Pile, San Giacomo)

– 28 aprile, zona verde (Arischia, Cansatessa, Coppito, Pettino, San Vittorino)

L’incontro finale, in sessione plenaria (tutte le zone), si terrà invece il 19 maggio.

Una volta che il consiglio comunale avrà approvato statuto, regolamento e programmazione delle attività del primo anno di vita, la ludoteca potrà essere finalmente inaugurata e ciò, ha specificato l’assessore Bignotti, dovrebbe accadere nel prossimo mese di giugno.

Nelle prossime settimane, il Comune lancerà anche un concorso online, aperto a tutte le scuole dell’Aquila, per l’elaborazione del logo e del nome da dare alla ludoteca. Quest’ultima sarà uno spazio pubblico aperto, a disposizione di tutta la cittadinanza. Dopo i primi 12 mesi di gestione transitoria, il Comune provvederà alla pubblicazione di un avviso pubblico per l’assegnazione della gestione. Quella del Parco del Sole sarà, tuttavia, una sistemazione temporanea. La sede definitiva della ludoteca sorgerà infatti all’interno della ex scuola De Amicis, una volta ultimati i lavori di ristrutturazione.

“La povertà educativa” afferma l’assessore comunale alle Politiche sociali Francesco Cristiano Bignotti “è una tematica che questa amministrazione sta seguendo ad ampio raggio fin dal suo insediamento. L’ approccio che abbiamo adottato non è a compartimenti stagni ma coinvolge più uffici e soprattutto coinvolge i cittadini. È in quest’ottica che, all’interno del settore Politiche sociali, abbiamo deciso di istituire un ufficio partecipazione, che si sta costituendo proprio in questi giorni e che fornirà una metodologia più scientifica ai processi di coinvolgimento della cittadinanza. La ludoteca non sarà un luogo dove si andrà solo a giocare ma sarà un servizio educativo, nel quale opereranno persone con competenze specifiche. Sarà anche uno spazio col quale intendiamo dare una connotazione precisa e strategica al Parco di Collemaggio. Lo statuto, una volta scritto, dovrà essere approvato dal consiglio comunale ed è per questo che coinvolgeremo, fin da subito, la terza commissione consiliare, dove faremo un passaggio già tra la prima e la seconda fase degli incontri per rendere edotti tutti i consiglieri. Contestualmente, per l’ideazione del nome e del logo, verrà lanciato un concorso online aperto a tutte le scuole elementari e medie della città, al termine del quale saranno premiati i primi tre classificati. Subito dopo partirà un altro concorso, sempre online ma questa volta rivolto agli studenti delle scuole superiori, per l’elaborazione del logo e dello slogan della Consulta comunale per la povertà educativa. Credo che per il mese di giugno la ludoteca sarà una realtà”.

“Siamo molto lieti di parlare di nuovo di Solo posti in piedi” dichiara Cecilia Cruciani “I rapporti con il Comune in merito ai temi che ruotano intorno alla povertà educativa minorile si sono ulteriormente consolidati in questo ultimo anno, caratterizzato dalla pandemia. Sono temi che l’emergenza sanitaria ha reso tra l’altro ancor più attuali. L’assegnazione di uno spazio come quello della ex serra del Parco del Sole è un punto di partenza più che un punto di arrivo. Punto di partenza per svolgere le azioni del progetto, ma anche e soprattutto per immaginare il futuro dei nostri ragazzi. I percorsi di partecipazione vogliono coinvolgere tutta la comunità educante nel progettare, pensare, immaginare questo futuro. Nel presente stiamo riprendendo alcune attività nelle scuole dove insegnanti e presidi sentono la mancanza dei linguaggi artistici che possono far emergere e canalizzare quelle emozioni alle quali in questo momento è difficile dare spazio. Per questo ringraziamo il lavoro di tutti coloro che stanno permettendo alle azioni del progetto di essere un sostegno prezioso alla vita dei ragazzi, se pure con le mille limitazioni che l’emergenza sanitaria ci mette davanti”.

“Quando si lavora insieme con metodo, creatività e fiducia reciproca, anche un sogno può diventare realtà” osserva la professoressa Lina Calandra. “Il percorso di partecipazione che sta per cominciare, ci riguarda tutti. Non si tratta solo di contribuire alla definizione della ludoteca comunale come bene comune attraverso l’elaborazione del suo Statuto/regolamento, ma soprattutto, e a maggior ragione in questo periodo di emergenza Covid, di dare un segnale forte e chiaro, come adulti e come istituzioni: siamo una comunità educante e come tale ci prendiamo cura del presente e del futuro dei nostri bambini. L’Aquila non è una città tra le tante. La comunità aquilana sa resistere e non ha mai smesso di apprendere come reagire alle avversità. Insegnanti, genitori, nonni, operatori, professionisti, amministratori: abbiamo tutti la possibilità e la responsabilità di essere da esempio per i nostri figli. Se ce la mettiamo tutta, con entusiasmo e determinazione, daremo vita a una ludoteca fantastica! Serve il contributo di tutti”.

Le associazioni partner di Solo posti in piedi sono: Brucaliffo (associazione capofila); Bibliobus, Koinonia; Nati nelle Note; Atelier Kontempo’raneo; FabLab L’Aquila; MuBAQ – Museo dei Bambini L’Aquila; Uisp Comitato provinciale L’Aquila; Esprit Film.