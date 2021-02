L’Aquila – Giovedì nubi e rovesci pomeridiani ad est, in serata arriva l’aria fredda.

La giornata di giovedì si aprirà con cielo poco nuvoloso su tutto il territorio aquilano, per la presenza di qualche nube sparsa, specie sui comparti occidentali. Tale nuvolosità tenderà a dissolversi nel corso della mattinata, ma nelle ore pomeridiane nuove nubi si affolleranno sul Gran Sasso e sul settore orientale. Proprio in queste zone potremo avere dei rovesci sparsi, con quota neve in calo dagli iniziali 1300 metri fino verso i 600 metri della tarda serata.

Temperature massime stazionarie (+8/+11°C), minime in crollo in serata (-3/+0°C). Ventilazione debole/moderata da ovest al mattino, in rotazione da nord/nord-est dal tardo pomeriggio.

(Francesco De Angelis)

