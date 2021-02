Diga del Salto osservata speciale dopo le piogge

La pioggia caduta abbondantemente in questi giorni ha fatto innalzare il livello delle acque del Lago del Salto. Diga sorvegliata speciale: c’è preoccupazione ma, al momento, nessun allarme.

Questa la situazione della diga del Salto, dove almeno oggi non sta piovendo. I Comuni direttamente interessati dal passaggio della diga sono due: Petrella Salto e Varco Sabino, senza considerare i paesi più a valle.

In questi giorni si sono tenute anche alcune riunioni in Prefettura per monitorare il livello delle acque. “Di solito questo livello l’acqua lo raggiunge a primavera. Quest’anno la situazione si è verificata con netto anticipo e in concomitanza con una perturbazione che sta portando forti piogge sul nostro territorio”. Ci spiega Cristiano Coralli, consigliere comunale di Petrella Salto. “Inoltre le montagne sono piene di neve e i fossi circostanti sono carichi di acqua. Non siamo allarmati ma stiamo monitorando con attenzione la situazione, per evitare qualsiasi rischio di esondazione”.

“Si tratta – ci spiega Mariano Calisse, sindaco di Borgorose – di un sistema complesso, perché non stiamo attenzionando solo la diga del Salto ma anche quella del Turano. C’è preoccupazione, ma la situazione al momento è sotto controllo da parte di enti locali e Prefettura”.

“Ora si stanno scaricando, in maniera alternata, le dighe del Salto e del Turano, per cercare di mantenere l’altezza del livello dell’acqua sotto la soglia limite. Speriamo ci aiuti anche il meteo”, conclude il sindaco Calisse.