Aterno in piena, occhio al ponte di Campana

Preoccupa il livello dell’acqua raggiunto dall’Aterno in piena, a causa delle abbondanti piogge di queste ore.

In particolare l’acqua è arrivata quasi al livello del ponte romano di Campana.

Il Capoluogo ha raggiunto telefonicamente il sindaco di Fagnano Alto, Francesco D’Amore, che ha già richiesto un intervento dei Vigili del Fuoco.

“I Vigili del Fuoco arriveranno domani per monitorare la situazione. Attualmente c’è ancora un po’ di spazio, ma continua a piovere e ci sono tronchi e detriti che ostruiscono il fluire dell’acqua”, spiega il sindaco al Capoluogo.

Nel frattempo il primo cittadino ha chiesto anche un incontro urgente con il prefetto che si terrà lunedì prossimo.

“Bisogna decidere al più presto come intervenire sulla gestione dei flussi d’acqua dell’Aterno. Le previsioni meteo per i prossimi giorni non sono buone e spesso, a causa delle piogge, la situazione diventa preoccupante”.

Sempre per il pericolo di esondazioni, nei giorni scorsi ad Acciano è stato chiuso il ponte sul fiume Aterno in località Sant’Antonio.

Il video della piena dell’Aterno dal ponte romano di Campana

https://youtu.be/5qfn4Qob7EI