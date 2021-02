Wakeboard, sul lago del Salto i campionati mondiali

Sarà la cornice del lago del Salto, il bacino artificiale più grande del Lazio, a fare da sfondo ai campionati mondiali di Wakeboard IWWF 2021, in programma dal 19 al 24 luglio.

I mondiali saranno un’occasione imperdibile di pubblicità e rilancio del territorio, soprattutto in un periodo come questo dopo le lunghe chiusure e l’isolamento conseguenti alla pandemia.

L’evento è organizzato dal CNVS WAVE il cui presidente è Claudio Ponzani, insieme e in collaborazione con la Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard, e con la Comunità montana Salto Cicolano.

I riders gareggeranno per i titoli mondiali IWWF in dieci categorie di fasce d’età per uomini e donne (14 e Under, 18 e Under, 30 e Over, 40 e Over e Open) e per il titolo assoluto a squadre.

L’evento offrirà un portafoglio in contanti di 50 mila euro (cash price) da distribuire tra i primi 3 classificati open uomini (dai 19 ai 30 anni) e la categoria femminile open.

L’IWWF World Wakeboard Championships si è svolto l’ultima volta in Italia nel 2011 e il Team Italy ha vinto per l’ultima volta il titolo Team Overall nel 2015.

Non è una prima volta per il lago del Salto che ha già ospitato i Campionati Europei e Africani IWWF di Wakeboard nel 2004 e 2018.

Soddisfatto e orgoglioso per il risultato, il presidente del CNVS WAVE, Claudio Ponzani.

“Riuscire a portare a casa questo risultato in piena pandemia non può che rendere felici e orgogliosi – spiega Claudio Ponzani al Capoluogo -. Si tratta di un lavoro che va avanti da due anni. Partivamo con una buona base, il lago del Salto per le sue caratteristiche tecniche e grazie alla sua bellezza naturale, si presta a questo tipo di eventi”.

“La federazione internazionale ha scelto proprio questo luogo per l’organizzazione dei campionati mondiali dopo attente e scrupolose valutazioni. Il nostro lago ha ‘vinto’ sbaragliando le altre location concorrenti: Qatar e Australia, con la contentezza di quasi tutti gli atleti”.

“Siamo felici perchè non si tratta solo di un evento sportivo, ma un momento che porterà un notevole indotto a tutto il territorio, sperando che la pandemia ci conceda finalmente una tregua. Abbiamo bisogno di queste occasioni per poter ripartire e far ripartire lo sport, in assoluta tranquillità e sicurezza”.

“Il virus non ci spaventa, siamo pronti a tutto, se dovesse peggiorare la situazione, speriamo di no ovviamente, rimanderanno i campionati al 2022 come successo alle Olimpiadi di Tokyo e la location sarà sempre il lago del Salto”, conclude.

In ogni caso, L’IWWF continuerà a monitorare la situazione mondiale del Coronavirus mentre la Federazione italiana di sci nautico e wakeboard fornisce consulenza su eventi e restrizioni di viaggio prima dell’evento. Le federazioni saranno informate in anticipo se ci sarà un cambiamento.

Il marchio ufficiale del rimorchiatore dei Campionati mondiali di Wakeboard IWWF 2021 è Centurion Boats.

L’evento ha avuto il contributo della presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento dello sport.