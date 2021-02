Raniero Urbani compie 100 anni: tanti auguri

Tanti auguri a Raniero Urbani per i suoi primi cento anni da parte della moglie, le figlie, i generi e i nipoti.

Festa grande solo rimandata per Raniero Urbani che taglia il nastro delle 100 primavere. Auguri speciali per nonno Raniero dal nipote Paolo Antonelli, dalla moglie Geltrude, e da tutta la sua famiglia.

Ve lo chiedo, per rispetto dei miei familiari che partecipano insieme a me agli auguri per nonno.

Raniero Urbani è nato il 9 febbraio 1921 a Terranera, frazione di Rocca di Mezzo da una famiglia di agricoltori. Ha sempre condotto una vita morigerata e tranquilla.

Nonostante l’età ha mantenuto una vivacità e un’energia senza precedenti nonché una lucidità del pensiero che ancora oggi lo porta ad avere prospettive future. Si interessa ancora molto dello sviluppo del suo paese natio proponendo progetti per il suo miglioramento.

La sua vita è stata caratterizzata dalla partecipazione alla guerra lavorando come elettricista e meccanico a Roma.

Sono tanti i ricordi di quegli anni difficili che ha tramandato ai suoi nipoti, tra questi, quando riuscì a sfuggire alla prigionia tedesca scappando da un treno con un suo amico marsicano.

Oggi, che si gode gli anni della pensione, è un lettore appassionato, di libri, giornali e riviste di economia.

Tanti auguri a nonno Raniero dalla redazione tutta del Capoluogo.