L’Aquila, Vaccino Covid alla Polizia di Stato: prima in Italia

La Polizia di Stato dell’Aquila è la prima tra le forze dell’ordine ad essere vaccinata in Italia. Il primo vaccino è andato al Capo di gabinetto, il dottor Sandro De Angelis.

Il primo vaccino è stato somministrato al Capo di Gabinetto, il dottor Sandro De Angelis, a seguire tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato. Il primato nella somministrazione delle vaccinazioni è stato possibile grazie al Questore, il dottor Gennaro Capoluongo. Preziosa anche la collaborazione della dottoressa Alessandra Masciovecchio dell’Ufficio Sanitario della Polizia di Stato e del Commissario Pieremidio Bianchi, che ha fatto da raccordo tra l’Azienda Sanitaria e il corpo della Polizia di Stato.