Franco Marini, dall’Abruzzo alla seconda carica dello Stato: perdiamo un simbolo

Addio a Franco Marini, il ricordo della deputata aquilana Stefania Pezzopane.

“Perdiamo una grande personalità, un uomo che ha dato tanto all’Italia, all’Abruzzo e a tutti noi, in termini di esperienza e di riferimento”. Così la deputata PD, Stefania Pezzopane ricorda al microfono del IlCapoluogo.it la figura dell’ex presidente del Senato, Franco Marini: “Dobbiamo essergli grati di quello che ci ha lasciato, rammarica che sia andato via dopo che era uscito a fatica dalla terribile malattia del Covid. Dopo l’ospedale era stato in una struttura di riabilitazione, ma purtroppo ci ha lasciato”.

“Era un simbolo, – prosegue la deputata PD – perché da ragazzino era andato via dall’Abruzzo e con umiltà si era dedicato al sindacato; grazie alle sue qualità e alla sua intelligenza era poi riuscito ad arrivare ai vertici, come la presidenza del Senato, la seconda carica dello Stato”.

“Dispiace molto – conclude Stefania Pezzopane – eravamo sempre in contatto. Naturalmente con il Covid non ci siamo più visti, ma fino all’estate prima della pandemia aveva partecipato a numerose iniziative e si era speso tanto anche per la campagna per il referendum. La sua scomparsa rappresenta per noi un grande lutto”.