Tanti auguri, nonno Quintino!

Compie oggi gli anni Quintino Fusari, tanti auguri!

Buon compleanno a Quintino Fusari che compie gli anni: “Auguri ad un nonno speciale, auguri a quella persona meravigliosa che si è fatta in due per i suoi figli e si sta facendo in due anche per i suoi nipoti, con l’età che avanza. Sei una persona molto intelligente che non si tira mai indietro davanti alle insidie. Hai 85 anni, ma ancora ti vediamo giovane come prima: con la motosega in mano fuori e con i libri a casa. Speriamo che dopo questi 85 anni ce ne siano tanti altri, perché tutti noi possiamo ascoltare tutto ciò che hai passato e che stai passando nella vita, per averne consigli. Rimani sempre giovane come sei. Auguri da tutta la tua famiglia”.

Tanti auguri anche dalla redazione de IlCapoluogo.it.