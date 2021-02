Covid 19 L’Aquila, operatrice sanitaria positiva nonostante il vaccino

L’AQUILA – Operatrice sanitaria di Poggio Picenze positiva al Covid 19 nonostante il vaccino.

Nonostare il richiamo del vaccino effettuato nelle scorse settimane, un’operatrice sanitaria di Poggio Picenze è risultata positiva asintomatica al Covid 19.

Come spiega Il Messaggero, “le autorità sanitarie hanno avviato approfondite verifiche e stanno studiando esami ed analisi. Ovviamente la vicenda rientra nella normalità del funzionamento del vaccino: la produzione degli anticorpi ha infatti evitato che l’operatrice potesse sviluppare i segni della malattia o, peggio, una forma grave. Alla donna sarebbe stato effettuato il tampone al pronto soccorso dell’Aquila dove aveva portato l’anziana mamma che non stava bene. Poi, è risultato positivo anche il padre. Ora sarebbero in isolamento domiciliare e in buone condizioni”.