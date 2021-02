Addio a Dino Ghizzoni, papà e marito esemplare

Si è spento all’età di 68 anni Dino Ghizzoni, padre, marito, suocero esemplare.

Amato da tutta la sua famiglia, Dino Ghizzoni lascia un vuoto incolmabile in chi lo ha conosciuto e ne ha saputo apprezzare le doti umane.

Lavoratore instancabile, per una vita nel corpo dei Vigili del Fuoco, non ha mai fatto mancare la sua presenza alla famiglia.

“Mi manchi tanto papà. Ho perso il piacere della tua compagnia, la gratuità del tuo affetto, la serenità dei tuoi giudizi, ho perso la tua quiete e la tua comprensione. Ho perso quel poco di amore che c’era ancora al mondo. Eri la mia roccia, se non sapevo cosa fare mi aiutavi a trovare una risposta. Grazie per avermi amato e cresciuto, grazie per i valori che mi hai trasmesso. Ciao papà, tuo figlio Ettore”.

Le esequie si terranno mercoledì 11 febbraio alle 11 nella chiesa di Bazzano nel pieno rispetto della normativa anti Covid.

Alla famiglia le condoglianze dalla redazione del Capoluogo.