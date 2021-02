Abruzzo, il 15 febbraio riaprono gli impianti sciistici: le linee guida

L’AQUILA – Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza relativa alle linee guida per la riapertura degli impianti sciistici.

È prevista per il 15 febbraio la riapertura degli impianti sciististi nelle regioni in fascia gialla. Qualora l’Abruzzo conservi la fascia attuale anche dopo il 15, quindi, il presidente Marco Marsilio ha firmato l’ordinanza che recepisce le linee guida ministeriali per il servizio.

Nello specifico, l’ordinanza dispone che “per l’assistenza ed il supporto rispetto all’adozione ed al mantenimento delle misure di prevenzione, è opportuna la nomina di un Referente COVID, soggetto formato a tal fine”. Diposte anche attività legate a sanificazione, arieggiamento locali, percorsi che garantiscano il distanziamento sociale di almeno 1 metro, percorsi distinti di entrata ed uscita degli utenti.

Inoltre, i passeggeri dovranno indossare mascherina chirurgica, si dovranno essere adottate soluzioni organizzative al fine di ridurre code e assembramenti alle biglietterie. Nel caso delle seggiovie, portata massima al 100% della capienza del veicolo con uso obbligatorio di mascherina chirurgica anche eventualmente opportunamente utilizzata inserendola in strumenti (come fascia scalda collo) che ne facilitano l’utilizzabilità. La portata è ridotta al 50% se le seggiovie vengono utilizzate con la chiusura delle cupoleparavento; per le cabinovie, riduzione al 50% della capienza massima del veicolo ed uso obbligatorio di mascherina chirurgica anche eventualmente opportunamente utilizzata inserendola in strumenti (come fascia scalda collo) che ne facilitanol’utilizzabilità; per le funivie, riduzione al 50% della capienza massima del veicolo, sia nella fase di salita che di discesa, con uso obbligatorio di mascherina chirurgicaanche eventualmente opportunamente utilizzata inserendola in strumenti (come fascia scalda collo) che ne facilitano l’utilizzabilità.

