Emergenza Covid, Marsica in trincea: l’ospedale di Avezzano su Rai News

L’Aquila come Bergamo, ma la Marsica ha vissuto in trincea un’emergenza Covid che ha messo in ginocchio l’ospedale di Avezzano, colpito da una seconda ondata prevista ma che lo ha trovato completamente impreparato. Sanità di nuovo sulle cronache nazionali: il servizio su Rai News.

L’emergenza vissuta dalla Marsica e dalla città di Avezzano, in particolare, viene così definita “Uno tsunami che travolge società e strutture sanitarie”, nel servizio di Manuela Lasagna. La situazione più drammatica si vive al pronto soccorso di Avezzano: lunghe file di ambulanze e malati che attendono ore prima di essere assistiti.

“C’erano anziani che urlavano e si lamentavano. Io stavo male, avevo la febbre e avevo bisogno di ossigeno. Il tempo passava e non venivo ricoverata. Ho atteso tre giorni su una barella del Pronto Soccorso”, racconta una testimone nel servizio di RaiNwes.

La mancanza di posti, poi, ha finito per creare una convivenza negli stessi spazi tra pazienti Covid e pazienti non sospetti, con tutte le conseguenze del caso.

“Sono arrivato in ambulanza con problemi respiratori in corso e sono stato accantonato in una tenda, con addosso un pigiamino, per l’intera giornata, completamente abbandonato. Nel lettino accanto a me c’era una persona anziana, accartocciata sul letto, nessuno lo controllava. Poi sono stato appoggiato al primo piano, nell’area grigia. Un lazzaretto, con infermieri alle prime armi”, racconta un altro testimone ai microfoni di Rainews.

Non è la prima volta che l’ospedale di Avezzano finisce per diventare oggetto di polemica, fino a trovare spazio sulle pagine dei quotidiani nazionali.

Nell’autunno nero per la sanità marsicana piegata dal Covid, ben due persone hanno perso la vita mentre attendevano fuori dal nosocomio avezzanese di essere visitate.

Fallita la richiesta di un ospedale da campo, arriva la tensostruttura per tamponare l’emergenza. La ricostruzione dell’emergenza nel servizio Rai. Un approfondimento che farà parlare e discutere, così come qualche mese fa ha fatto scalpore il servizio de Le Iene, che mostrava come alcuni pazienti ricoverati all’ospedale di Avezzano, San Filippo e Nicola, si erano ritrovati costretti a urinare all’interno di alcuni bidoni.