L’Aquila, assembramenti in centro nel primo weekend giallo

L’Abruzzo resta giallo almeno un’altra settimana e il centro dell’Aquila torna a riempirsi nel primo sabato giallo. Assembramenti tra le vie del centro storico.

Complici il bel tempo, il primo sabato in zona gialla e la voglia di tornare a divertirsi un po’, il centro dell’Aquila oggi si è riempito di persone. Non tutti, però, hanno rispettato il distanziamento. Sui social post di denuncia e foto segnalazioni non mancano: impossibile non notare assembramenti e mascherine, spesso, sotto il mento.

Una parvenza di normalità sfruttata subito al massimo da molti, giovani e meno giovani. Con i locali che chiudono dopo le 18, in molti si sono riversati fuori, spesso incuranti delle norme sul distanziamento sociale.

Un primo weekend giallo non ancora terminato, ma già vivacizzato da comportamenti che faranno discutere.