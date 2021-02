Eccellenza, un protocollo per la ripresa del Campionato: esulta L’Aquila 1927

Dal Consiglio Direttivo della LND arrivano buone notizie per la ripresa del Campionato d’Eccellenza. Non sarà facile, ma c’è un primo passo: il Consiglio direttivo ha espresso voto unanime alla ripartenza del Campionato. Sarà la FIGC, tuttavia, a stabilire un protocollo ad hoc con le norme da seguire per proseguire la stagione.

I Presidenti dei Comitati regionali hanno espresso dubbi e criticità emersi dopo gli incontri con i club d’Eccellenza. Il dibattito è aperto: la ripresa potrà avvenire solo nella massima sicurezza. I Club non potranno sostenere autonomamente le spese previste per le regole che saranno poste alla base del protocollo. Pertanto, si richiederà un contributo straordinario alla FIGC per sostenere le spese extra delle società d’Eccellenza. Tra tamponi e sanificazioni da effettuare negli ambienti sportivi di lavoro.

Ancora da decidere il format preciso che verrà seguito soprattutto per quanto riguarda le retrocessioni.