Politica

Crisi politica, verso il Governo Draghi: buona la prima (consultazione)

Primo giro di consultazioni per Idea - Cambiamo sull'incarico per la formazione del nuovo Governo. Il senatore Quagliariello: "I nostri voti ci sono, a meno che Draghi non ci proponga Dracula alla Sanità, Di Matteo alla Giustizia e Maduro agli esteri".