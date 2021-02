Carsoli, aumentano i casi Covid: scuole chiuse per due settimane

Carsoli, troppi casi Covid: il sindaco chiude le scuole per due settimane.

Carsoli, da domani 6 febbraio fino al 20 febbraio (compreso), resteranno chiuse le scuole: Primaria, Media e il Liceo Scientifico. Firmata l’ordinanza dal sindaco Velia Nazzarro, “in considerazione del crescente numero di casi positivi, sia nella popolazione scolastica che in quella residente nel Comune di Carsoli, così come confermato nella nota della Asl1 Abruzzo – Dipartimento di Prevenzione, acquisita al protocollo generale dell’ente“.

Si è ritenuto opportuno “dare seguito alle indicazioni della Asl di sospendere le lezioni in presenza, nelle scuole primaria e secondaria di primo e secondo grado, per un periodo sufficiente a limitare l’ulteriore estensione del contagio, in ambito scolastico, pari almeno a 14 giorni”.

Clicca qui per leggere l’ordinanza integrale.