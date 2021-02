Abruzzo, scuole superiori chiuse: dad per due settimane

Scuole superiori chiuse per due settimane in Abruzzo. Si torna in dad.

Da lunedì 8 febbraio studenti delle classi superiori in Dad: si tornerà a scuola in presenza lunedì 22 febbraio 2021. Sabato 6 febbraio ultimo giorno in presenza per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado d’Abruzzo. Marsilio ha firmato l’ordinanza che prevede la chiusura per 14 giorni delle scuole superiori.

Basta lezioni in presenza alle scuole superiori: didattica a distanza fino al 21 febbraio.

Una decisione presa a causa del riacutizzarsi della curva del contagio da Covid 19, nonostante ieri l’Abruzzo sia stato confermato in fascia gialla, per rischio moderato.

L’ordinanza prevede “l’attivazione della didattica a distanza per 14 giorni, con decorrenza dall’08.02.2021, nelle scuole secondarie di secondo grado, su tutto il territorio regionale”. Nel provvedimento viene evidenziato come il Gruppo tecnico scientifico regionale (Gtsr) abbia evidenziato “l’alto impatto che l’aumentata mobilità dovuta alla riapertura delle scuole e di comportamenti che non garantiscono il corretto distanziamento sociale” hanno sul “riacutizzarsi della circolazione del virus”.

