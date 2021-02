Un bus elettrico dal Comune dell’Aquila in prestito al Principato di Monaco

Il Principato di Monaco sperimenta un bus elettrico del Comune dell’Aquila. C’è l’accordo per il prestito.

Il Comune dell’Aquila ha concesso in prestito al Principato di Monaco uno degli autobus elettrici di cui è proprietaria, e che viene utilizzato dall’Ama. Lo rende noto l’assessore alla Mobilità e ai Trasporti, Carla Mannetti, che ha precisato che la Compagnie des Autobus de Monaco, Société Anonyme Monégasque e l’amministrazione comunale del capoluogo abruzzese hanno sottoscritto un accordo per perfezionare tale prestito.

“In particolare – ha spiegato Mannetti – il nostro mezzo, un E80, sarà testato dalla Compagnie des Autobus de Monaco nel territorio del Principato per verifiche sulla percorribilità e sulla sua funzionalità. Tali test andranno avanti fino al 17 febbraio prossimo”.

L’assessore Mannetti ha espresso “profonda soddisfazione per la decisione dello Stato in questione di rivolgersi alla Municipalità aquilana per un’operazione di questo genere, segno evidente – ha concluso – che la politica di miglioramento del trasporto, e soprattutto gli indirizzi forniti da questa amministrazione in ordine alla mobilità sostenibile sotto il profilo della riduzione dell’inquinamento e del rispetto ambientale, sono oggetto di interesse anche al di fuori dei confini nazionali”.