Tanti auguri a IlCapoluogo che oggi compie 17 anni!

Un giovanotto che si avvia alla maggior età: il giornale online della provincia di L’Aquila festeggia il suo compleanno!

Sono entrata nella sua vita formalmente in questi giorni nel 2008, con l’acquisizione avvenuta a dicembre è che è stata registrata in tribunale in questi giorni del 2009.

Eravamo in pieno sciame sismico e, mentre prendevamo confidenza con il nuovo gestionale, iniziavamo a frequentare con maggiore assiduità Facebook.

Eravamo felici, ma ancora non lo sapevamo!

L’Aquila era una città stupenda, piena di universitari e di giovani.

Il centro storico, gremito, al mattino si popolava con il mercato, con gli uffici e con le scuole e la sera di giovani smaniosi di divertirsi!

I parcheggi erano un incubo, ma oggi posso dire che quella smania mi manca! Quella frenesia di cercare un buco nei vicoli più sperduti, per scampare alle multe dei vigili.

La sera poi… c’era fermento ogni giorno della settimana!

Dal No End, al Magoo, dal Mythos alla Fenice… dal Metrò al Giaguaro… quante serate!

L’Aquila era una città meravigliosa e raccontarla sulle pagine del Capoluogo è stato un grande onore!

Torneremo a volare, nonostante tutto!

Auguri a noi, gente del Capoluogo❤️