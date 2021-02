L’Aquila – Venerdì cielo sereno e temperature in ulteriore rialzo.

La giornata di venerdì trascorrerà con cielo sereno per l’intero arco delle 24 ore e su tutto il territorio aquilano. Qualche nube sparsa sarà possibile soltanto al primo mattino sui comparti orientali e sul Gran Sasso mentre velature sparse sporcheranno il cielo senza apportare precipitazioni.

Le temperature saranno in ulteriore rialzo, sia nei valori minimi (+0/+4°C) che in quelli massimi (+18/+21°C). Venti in prevalenza deboli dai quadranti meridionali.

(Francesco De Angelis)

(MeteoAquilano)