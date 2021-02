Celano, precipita da una scarpata con l’auto: muore donna 50enne

Dramma a Celano, donna ritrovata priva di vita, dopo essere precipitata con l’auto in una scarpata.

Non si conoscono ancora i dettagli dell’accaduto. Una donna di Celano è stata trovata morta nella sua auto. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Celano. Si sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la donna sia finita in una scarpata per cause in corso di accertamento, in località Colle Felicetta.

La donna deceduta è una 50enne del posto, S.P. le iniziali.