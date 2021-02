Velino, la Marsica bella abbraccia i soccorritori

Partono all’alba ai piedi del Velino, terminano ogni giorno al tramonto le ricerche dei 4 escursionisti di Avezzano. Un’imponente macchina dei soccorsi, sostenuta da un’altrettanto grande macchina della solidarietà, che ha messo in moto la Marsica intera. Da Forme a Magliano, da Avezzano ai Comuni limitrofi, ognuno ha voluto fare la sua parte. E non a parole.

Pasti caldi, sia a pranzo che a cena, posti letto, messaggi di solidarietà dai più piccoli e associazioni con le maniche rimboccate per fornire conforto ai soccorritori in campo. Tra i componenti dei numerosi corpi impegnati nelle operazioni (Guardia di Finanza, Soccorso Alpino, Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Protezione civile), non tutti provengono dalle zone vicine.

Per questo l’amministrazione comunale di Massa d’Albe e le associazioni del posto si sono, fin dal principio, attivate per non far mancare nulla ai soccorritori impegnati nell’Emergenza Monte Velino.

Non solo, sono tantissime le manifestazioni d’affetto e vicinanza della cittadinanza a tutte le persone impegnate nelle ricerche. A farsi avanti non solo importanti realtà imprenditoriali, ma anche privati cittadini dei Comuni di Massa d’Albe, Magliano de’ Marsi, Avezzano e altri territori vicini. Sarebbe possibile ma complicato fare un elenco completo di tutte quelle attività, ad esempio, che hanno contribuito con pizza, cibo, bevande varie e donazioni economiche all’accoglienza dei soccorritori. Si rischierebbe di lasciare fuori qualcuno. Non si può, tuttavia, non fare i nomi di quelle associazioni di Forme impegnate in primo piano nel fornire sostegno agli operatori delle ricerche.

La Pro loco delle Forme, l’associazione culturale I Grifoni, Quissi ‘elle Forme e gli Alpini di Forme. Queste le associazioni che non hanno mancato l’appuntamento con la beneficenza. I soccorritori che giungono da fuori dormono all’interno di appartamenti messi a disposizione dalla popolazione o in Bed&Breakfast nei dintorni, ha spiegato il vice sindaco Pier Pinto Di Carlo. Poi ci sono forni, bar, commercianti: un intero esercito solidale ha voluto offrire il proprio contributo a chi mette la propria vita al servizio di una collettività che spera.

E poi ci sono loro. I bambini.

Tutte le offerte che stanno arrivando vengono catalogate per essere poi opportunamente utilizzate. Il Comune di Massa d’Albe ha diramato il seguente avviso:

“Vista la grande solidarietà e il supporto espresso dai cittadini per l’emergenza Monte Velino del 24/01/2021, l’Amministrazione Comunale comunica che chiunque fosse interessato a contribuire, può effettuare donazioni tramite bonifico bancario ai seguenti IBAN:

Pro Loco e Associazioni di Forme:

IBAN:➡ IT37P0832740441000000002102

Intestato a: PRO LOCO DELLE FORME

Causale del versamento: “Emergenza Monte Velino”

Protezione Civile di Tagliacozzo, distaccamento di Massa D’Albe e Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, XX° Delegazione Abruzzo:

IBAN:➡ IT19S0832740810000000002234

Intestato a: Nucleo Operativo Volontari Protezione Civile

Causale del versamento: “Emergenza Monte Velino”.