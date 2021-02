Lotteria degli scontrini, partenza al rallentatore in Abruzzo

Lotteria scontrini, si parte con il gioco a premi ideato dal Governo per combattere o quantomeno scoraggiare l’evasione fiscale.

“È partita la lotteria degli scontrini… Non ti resta che vincere!”. Questo lo slogan che campeggia sul portale del Governo dedicato al nuovo concorso a premi collegato al programma Italia cashless che comprende anche il cashback di Stato e messo a punto per incentivare i pagamenti elettronici e scoraggiare l’evasione fiscale.

Dopo diversi rinvii e le ultime rimostranze delle associazioni di categoria, in primis Confcommercio e Confesercenti che avevano chiesto un ulteriore slittamento, ha preso ufficialmente il via la lotteria nazionale che distribuisce premi in denaro a chi fa acquisti con bancomat e carte di credito.

Dall’1 febbraio gli acquisti di beni e servizi di almeno 1 euro pagati con strumenti elettronici presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi potranno generare biglietti virtuali validi per partecipare alla prima estrazione.

Ci sarà un periodo ‘prova’ di due mesi, questo il tempo concesso alle attività per adeguare i propri registratori di cassa al nuovo sistema, mentre dal primo aprile la riffa dovrebbe entrare in vigore a tutti gli effetti.

Sono previsti 2 premi annuali, 20 premi mensili e 30 settimanali per un totale di 1.802 biglietti vincenti l’anno. La dea bendata è pronta a baciare chi acquista, se residente in Italia e maggiorenne, ma anche chi vende, con un montepremi complessivo di 43,8 milioni di euro.

Giovedì 11 marzo è fissata la prima estrazione mensile che distribuirà premi da 100.000 euro a 10 acquirenti e premi da 20.000 a 10 esercenti a fronte di scontrini trasmessi e registrati al Sistema lotteria dal 1° al 28 febbraio.

Lotteria degli scontrini: come partecipare

Per partecipare alla riffa bisogna registrarsi nell’area pubblica del portale ufficiale, accedendo alla sessione ‘partecipa ora’, dove inserendo il codice fiscale è possibile ottenere il codice lotteria (che dovrà essere mostrato al momento degli acquisti). Il codice lotteria, si spiega sul portale della lotteria, ”è generato previa verifica della esistenza e validità del codice fiscale e della maggiore età”.

Lotteria degli scontrini, l’Abruzzo non è pronto

In Abruzzo non tutti gli esercizi commerciali hanno fatto aggiornare il registratore di cassa e non sono quindi pronti per consentire ai clienti di partecipare alle estrazioni dei premi in palio.

Le difficoltà sono legate sicuramente alla pandemia e alle lunghe chiusure imposte a determinate categorie come bar e ristoranti che in questi mesi hanno visto scendere pesantemente gli incassi, riuscendo a respirare un attimo solo in questi giorni, con il passaggio della regione in zona gialla.

In ogni caso, la normativa consente due mesi di tempo per adeguarsi e aggiornare i registratori telematici con il nuovo software necessario per la trasmissione dei codici.

Il direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Marcello Minenna, nei giorni scorsi ha spiegato che ”i ritardi non sono collegati all’operatività della squadra Mef, Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane e Sogei, ma è evidente che il lockdown e tutta una serie di questioni molto gravi portano a delle scelte di opportunità”.

Lotteria degli scontrini: quanti e quali premi

I premi si dividono in settimanali, mensili e annuali sia per chi compra sia per chi vende. Ogni anno sarà assegnato un premio da 5 milioni di euro a chi compra e da 1 milione di euro a chi vende. Ogni mese sono poi previsti 10 premi da 100.000 euro per chi compra e da 20.000 euro per chi vende. Infine tutte le settimane è possibile vincere 15 premi da 25.000 euro per chi compra e 5.000 euro per chi vende.

Ogni scontrino associato al codice lotteria farà ottenere un biglietto virtuale, per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti virtuali per acquisti di importo pari o superiore a 1.000 euro. Dieci scontrini consentiranno quindi di ottenere fino a 10.000 biglietti virtuali, 100 scontrini fino a 100.000 biglietti virtuali e così via. Se l’importo speso è superiore a un euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà comunque un altro biglietto virtuale.

Lotteria degli scontrini: chi può partecipare

Alla lotteria possono partecipare tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, che si siano procurati il codice lotteria e acquistino beni o servizi presso esercizi commerciali al minuto.

Le ultime regole introdotte con la legge di bilancio restringono la possibilità di partecipare solo ai pagamenti cashless e sono esclusi gli acquisti on line. Inoltre non potranno essere utilizzati i ticket restaurant. Restano fuori anche gli acquisti destinati all’esercizio di attività di impresa, arte o professione e, nella fase di avvio, gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche.

Sempre nella fase di avvio, non sarà possibile partecipare alla lotteria in caso di acquisti per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema tessera sanitaria (per esempio gli acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc.). Infine sono esclusi, per periodo iniziale, gli acquisti per i quali l’acquirente richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.