Tantissimi auguri di buon compleanno a Fulgo Graziosi!

Compie oggi 83 anni il vice direttore, Fulgo Graziosi: una vita dedicata al giornalismo, alla cultura, allo sport e alla cronaca.

Comincia quasi per caso da giovanissimo: sui banchi di scuola un Fulgo appena adolescente e irrequieto, come oggi non lo immaginiamo, stravolge il tema d’italiano. Ignora le tracce dell’insegnante e racconta in modo originale una partita di calcio altrettanto originale. Quella disobbedienza gli apre la strada della sua professione: finisce tutte le domeniche allo stadio per raccontare le amate partite di calcio. Collaborazioni e contratti si susseguono senza sosta.

Sempre attento ai temi di attualità, segue con occhio attento e critico le vicende dell’Aquila e dell’intero Abruzzo, contribuendo spesso, sulle pagine del Capoluogo.it, allo sviluppo dei dibattiti sui temi caldi della città.

Tanti auguri di buon compleanno, Fulgo!