A L’Aquila un Pta per rilanciare la formazione della Pubblica Amministrazione

L’Aquila, passa la risoluzione per l’istituzione in città di un Pta. Obiettivo rilanciare le attività economiche e il patrimonio pubblico. La nota del vice presidente del Consiglio regionale, Roberto Santangelo.

Ieri, in Quinta Commissione, è stata votata all’unanimità la mia risoluzione per la costituzione – nel Capoluogo della nostra Regione – di un Polo Territoriale Avanzato (PTA) come previsto dalla legge 178/2020 comma 955/956/957.

I PTA, istituti tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno lo scopo di favorire la creazione e/o il recupero di immobili pubblici da destinare allo svolgimento di concorsi pubblici in modalità decentrata e digitalizzata, nonché per sostenere l’organizzazione del lavoro flessibile e la formazione del personale della Pubblica Amministrazione.

Ho deciso di proporre questa risoluzione in quanto ritengo importantissimo riportare quanti più servizi e possibilità lavorative in Abruzzo (e in particolare a L’Aquila) fermando così, non solo l’emorragia demografica che ormai da anni sembra non conoscere freno, ma dando anche nuovo slancio alle attività economiche e al patrimonio pubblico attualmente in disuso.

Con la creazione dei PTA si offrirà la possibilità ai concorsisti di sostenere le prove d’esame nella nostra regione, a pochi chilometri da casa con un evidente risparmio economico e di disagio; una misura che va a vantaggio anche delle realtà economiche locali, dei sistemi di trasporto e che va a beneficio di quell’importante opera di recupero di edifici attualmente in disuso. Fondamentale sarà la possibilità di utilizzare i PTA per l’istituzione di centri per la formazione dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, per l’adeguamento a quanto previsto nel D.lgs 82/2005 e s.m.i. “Codice dell’Amministrazione digitale”.

La mia risoluzione andrà quindi a impegnare il presidente Marsilio e la Giunta Regionale a trattare con la funzione pubblica per istituire il PTA nella città de L’Aquila, creando così un ulteriore volano per la crescita della Regione e dei suoi abitanti.

Il mio ringraziamento va a tutte le forze politiche che hanno sostenuto all’unanimità la risoluzione presentata, riconoscendo gli innegabili vantaggi che deriveranno dall’applicazione della normativa in parola.