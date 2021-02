Sci e spostamenti tra regioni, al lavoro sulle linee guida

Con il passaggio dell’Abruzzo in zona gialla adesso resta da sciogliere più di un nodo: soprattutto la questione della riapertura degli impianti da sci e degli spostamenti tra regioni.

La riapertura delle regioni, in concomitanza con quella degli impianti consentirebbe un flusso maggiore di persone che, darebbe sicuramente una boccata di ossigeno a tutte le attività collegati (ricettive, alberghiere e legate all’accoglienza turistica in generale).

Ci sono due settimane per decidere, perchè il 15 febbraio scade il divieto di spostamento tra regioni anche in zona gialla. Nello stesso giorno è fissata la riapertura degli impianti sciistici.

In parallelo riprenderanno i concorsi pubblici, ma con un massimo di 30 persone per prova selettiva.

Sulla scelta definitiva del Governo peseranno i dati e il rischio di assembramenti, soprattutto nelle regioni tornate gialle, come l’Abruzzo, dove la maglia delle restrizioni risulta più larga.

La chiave sta nel numero dei contagi da Covid-19 e in base alla tenuta delle strutture sanitarie si deciderà se rispettare la scadenza fissata.

Riapertura impianti da sci

Questa settimana le regioni dovranno inviare al Comitato tecnico- scientifico le linee guida per evitare gli assembramenti, che dovranno essere validate dagli scienziati.

Se dovesse passare la linea della riapertura, dovranno comunque essere garantiti i distanziamenti, gli ingressi contingentati e ski pass a numero chiuso.

I rifugi dovranno seguire le regole e i protocolli adottati per ristoranti e bar e gli alberghi di montagna potranno garantire il servizio ristorazione solo ai clienti che alloggiano e che hanno prenotato una stanza.

Oltre allo sci c’è da capire cosa accadrà per gli altri sport e per la riapertura di piscine e palestre, anche se una decisione definitiva non è stata ancora presa.

Abruzzo zona gialla e spostamenti tra regioni

Fino al 15 febbraio è vietato spostarsi tra le regioni, anche in fascia gialla, salvo per comprovate necessità.

Se l’indice Rt continuerà a rimanere sotto l’1 è possibile che si decida di consentire gli spostamenti anche per altri motivi, ad esempio il turismo. Sarà consentito, in tal caso, muoversi per una gita o una vacanza. Rimane la possibilità di andare nelle seconde case ma, come specificato nelle Faq pubblicate dal Governo, “dal 16 gennaio 2021 le disposizioni in vigore consentono di fare rientro alla propria residenza domicilio o abitazione senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette seconde case. Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al rientro, è possibile raggiungere le seconde case anche in un’altra regione o provincia autonoma o anche da o verso le zone arancione o rossa solo a coloro che possono comprovare di aver effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del decreto legge 14 gennaio 2021. Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa come, ad esempio, la data di un atto stipulato dal notaio ovvero la data di registrazione di una scrittura privata anteriore al 14 gennaio 2021. Sono, dunque, esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data comprese le locazioni brevi non soggetti a registrazione”.

Per quanto riguarda i concorsi pubblici, come riporta Il Centro, secondo l’ultimo Dpcm “a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della Funzione pubblica e validati dal Cts”.