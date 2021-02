Rocca Calascio ricoperta di neve, il video che incanta di Abruzzo Official

Rocca Calascio dipinta di bianco. Le neve e un’atmosfera magica a incorniciare il video che attraversa il borgo incantato.

Rocca Calascio Experience è il primo video ufficiale, prodotto da Abruzzo Official in collaborazione con Stefano Sponta e Marco Alloggia. Un breve ma intenso viaggio, immersi nella neve e nel panorama mozzafiato di Rocca Calascio (AQ) in Abruzzo, al cospetto del Castello più alto dell’Appennino, posto a 1460 metri s.l.m. ai margini del vastissimo altipiano di Campo Imperatore, nel Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga.

È un progetto maturato durante il particolare e difficile periodo che stiamo attraversando, pensato come un’occasione per mostrare il nostro meraviglioso territorio innevato, a chi non può raggiungerlo per ovvi motivi in questo momento. L’Abruzzo è colmo di luoghi magici, che sta a noi proteggere, valorizzare e promuovere; ogni giorno è possibile vivere una favola diversa e speriamo, attraverso questo video, di riuscire a trasmettere a chi osserva, tutta la sua sconfinata bellezza.

Chiediamo la cortesia della pubblicazione del comunicato sui vostri organi di stampa, ma soprattutto un vostro feedback sul video. Se doveste pubblicarlo, verrà condiviso sui nostri canali social con più di 12 mila Follower. Per qualsiasi informazione potete contattarci su info@abruzzoofficial.it oppure ai numeri 3931511278 / 3289686516