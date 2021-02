L’Aquila – Mercoledì giornata con cielo sereno, nel pomeriggio in arrivo nubi da ovest.

La giornata di mercoledì si aprirà con cielo sereno su tutto il territorio aquilano ma con qualche banco di nebbia in bassa conca. Nel corso del pomeriggio sopraggiungeranno delle nubi da ovest, che si affolleranno sulle zone a confine con il Lazio e sul Gran Sasso. Non sono previste precipitazioni significative.

Temperature minime in calo (-3/+1°C), massime in aumento (+10/+12°C). Ventilazione sud-occidentale, in rinforzo dal pomeriggio, specie sui monti.

(Francesco De Angelis)

(MeteoAquilano)